Курс на другу лінію. Як росіян витискають із Роботиного та чи прискориться наступ ЗСУ

Українські війська, схоже, близькі до чергового локального успіху. Цього разу йдеться про село Роботине у Запорізькій області, деокупація якого має відкрити дорогу на Токмак та Мелітополь.

Про ситуацію в Роботиному, його тактичне значення і про те, як розвиватиметься контрнаступ після його звільнення, - у матеріалі РБК-Україна.

Арена великої битви за південь

Роботине стало ареною найбільшої битви літньої контрнаступальної кампанії. Це село з довоєнним населенням менше 500 осіб належить до Токмацької міської громади Пологівського району Запорізької області.

Знаходиться за 80 кілометрів на південний схід від Запоріжжя, за 20 кілометрів від адміністративного центру громади в окупованому Токмаку та за 30 кілометрів від районного центру в окупованих Пологах. Через населений пункт проходить дорога територіального значення Т0408, у селі бере початок річка Балка Оріхова.

Фото: село Роботине знаходиться на південний схід від Запоріжжя (deepstatemap.live)

Під російською окупацією - з березня 2022 року. Сили оборони України штурмують цей напрямок із червня 2023-го. За деякими даними, передові підрозділи могли зайти до села ще першої декади серпня.

Згідно з сервісом DeepState, у бік Роботиного за два з невеликим місяці вдалося звільнити понад 40 квадратних кілометрів території. Наразі українські війська намагаються вбити клин в оборону противника між ним та селом Вербове.

За деякими даними, російську оборону тут продавили майже 7 кілометрів. Кровопролитні бої продовжуються, але зважаючи на все, Україна близька до чергового локального успіху.

Північ Роботиного під контролем, центр - у сірій зоні

Про просування на цій ділянці фронту українське командування каже вже кілька тижнів.

"Наші війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку в районі населеного пункту Роботине. Там продовжуються дії зі знищення ворога. Також там є просування на сотні метрів", - говорив два тижні тому заступник командувача Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Сергій Кузьмін.

За даними Генерального штабу, зараз росіяни намагаються відбити втрачені позиції, зокрема, завдаючи авіаційних ударів. Згідно з офіційними зведеннями, всі спроби вдається звести нанівець, а наші бійці завдають ворогу болючих втрат. Наприклад, минулого тижня із переносного зенітно-ракетного комплексу збили вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Офіційно деталі того, що відбувається у Роботиному, не розкриваються. Сьогодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр обмежилася словами про "планову бойову роботу" та успіх на південний схід від Роботиного та південніше Малої Токмачки.

Аналітики DeepState відзначають просування на східному фланзі. Вони вважають, що бої точаться вже в самому населеному пункті, росіяни через втрату ініціативи намагаються облаштувати оборону у південній частині села, а також, можливо, найближчим часом відступлять із нього.

Зазначимо, кадри з українськими бійцями на в'їзді в село гуляють мережею ще з позаминулого тижня.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) на основі геолокаційних кадрів упевнені, що українські війська закріпилися в північній частині Роботиного, незважаючи на заяви російської сторони про протилежне. Вони також звернули увагу на повідомлення так званих "воєнкорів" про нібито тимчасовий вихід із села.

Один із пропагандистських Telegram-каналів WarGonzo заявляє про атаки ЗСУ за підтримки артилерії між селами Роботине та Вербове. І констатує, що українські війська нібито частково зайняли передові лінії оборони Росії. Також йдеться про те, що розширення лінії наступу стає проблемою для окупаційних сил, але поки що нібито "некритичною".

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що бої у північних локаціях Роботиного точаться давно, а приблизно з кінця минулого тижня центральна частина перейшла до сірої зони.

"Я думаю, що найближчим часом ми отримаємо більше офіційної інформації. Головне те, що так чи інакше село буде звільнено. І коли це станеться, треба розуміти, що зміниться загальний розклад на цій ділянці фронту, бо Роботине є головною перешкодою на шляху до другої лінії оборони росіян", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

Він також наголосив, що крім того, що Силам оборони вдалося вклинитися на ділянці між Роботиним та Вербовим, минулого тижня інтенсивніше почали вбивати клин і на правому фланзі між Роботиним та селом Копані.

Флангова операція після розвідки боєм

Зазначимо, наступ на Роботине у червні 2023 року розпочався з неприємного епізоду. В одній із перших атак ще на підступах до села було втрачено кілька одиниць західної військової техніки.

Як зазначали аналітики DeepState, 7 червня противнику вдалося виявити колону на ранній стадії та розбити її артилерійськими ударами. Російська сторона публікувала кадри, що підтверджують ураження кількох танків Leopard 2 та бронемашин Bradley.

Фото: наслідки невдалого наступу ЗСУ у районі Роботино у червні 2023 року (t.me/milchronicles)

На думку Олександра Коваленка, захищену бронетехніку в червні кинули в розвідку боєм, і їй вдалося розкрити не лише смугу забезпечення росіян, а й другу лінію оборони РФ із закритими позиціями артилерії.

"До речі, тоді ми побачили рекордну кількість знищеної російської артилерії. Вони видали себе тим, що почали масово використовувати ствольну та реактивну артилерію. Отже втрати в західній техніці були прогнозованими як для розвідки боєм", - упевнений експерт.

Після цього план наступу змінився. Тепер Сили оборони б'ють на схід та захід від Роботиного. І така обережна тактика застосовується не лише тут. Наприклад, на стику Запорізької та Донецької областей наші війська також просуваються вздовж річки Мокри Яли на південь від Урожайного у напрямку Старомлинівки, розширюючи плацдарми на лівому та правому берегах.

Військовий експерт Владислав Селезньов відзначає напівоточення Роботиного.

"Наші підрозділи діють так, тому що йти в лоб - це ризик. Повільний наступ обумовлений неймовірною щільністю мінування. Міністр оборони (Олексій Резніков, - ред.) днями казав про до 5 мін на квадратний метр", - додав він у розмові. із виданням.

Зазначимо, минулого тижня Forbes писав про те, що до наступу на околицях Роботиного приєдналася 82-а десантно-штурмова бригада, укомплектована бронемашинами Marder і Stryker, а також танками Challenger 2. І нібито погана новина в тому, що без значного прогресу контрнаступ на південь може втратити імпульс. Бо коли настане час ротації, для цієї бригади нібито немає рівнозначної заміни.

Сьогодні публікацію Forbes різко розкритикували у Міністерстві оборони. За словами заступницы міністра Ганни Маляр, ціна новин про переміщення 82-ї бригади - 5 авіаударів по її позиціях за добу.

Дорога на Токмак через другу лінію оборони РФ

Важливість населеного пункту Роботине пояснює Владислав Селезньов. За його словами, це один із ключових укріпрайонів Росії на відрізку між підконтрольним Оріховим та окупованим Токмаком. Який окупанти перетворили на фортецю на шляху до ще одного важливого вузла - Мелітополя.

"Є так званий трикутник, місія якого - закрити підходи і сухопутний коридор до Криму. Це трикутник між містами Василівка, Токмак та Мелітополь. І коли українська армія прорветься на Токмак, вся захисна мережа росіян може серйозно порушитись. Але очевидно, що навряд чи цей процес буде швидким, оскільки ворог посилює оборону", - наголосив він у розмові з виданням.

Фото: трикутник Василівка-Токмак-Мелітополь закриває сухопутний коридор РФ на півдні України (deepstatemap.live)

Минулого тижня CBS News повідомляло про прогрес у наступі на Токмак. За словами неназваного американського чиновника, ЗСУ подолали мінне поле на північ від міста та розпочали штурм першої лінії оборони. CBS не вказує, на якій відстані від Токмака знаходиться ця лінія, але, ймовірно, йдеться про Роботине.

Швидкому просуванню тут заважають три лінії оборони. Перша складається з мінних полів глибиною кілька кілометрів, на другій зосереджена артилерія, техніка та особовий склад, а на третій - тилові позиції для накопичення ресурсів.

Але щоб вийти на Токмак, треба пройти Новопрокопівку, Ільченкове, Солодку Балку та Червоногірку. Експерт Олександр Коваленко каже, що це друга лінія оборони і там, справді, менше мінних полів.

"На другій лінії стоїть бронетехніка та артилерія, тому проблема буде не стільки в мінних полях, стільки у бойових зіткненнях з мотострілковими підрозділами та механізованою компонентою", - наголосив він.

Аналітики ISW вважають, що прорив у районі Роботиного дозволить вести наступальні поза найбільш замінованою місцевістю, що теоретично може прискорити наступ ЗСУ. У тому числі за рахунок того, що за селом починаються висоти до самого Токмака.

Владислав Селезньов дивиться на ситуацію менш оптимістично.

"Прямо зараз ворог продовжує мінувати рубежі на південь від Роботиного, намагаючись зупинити наш наступ. А що стосується панівних висот, то це логіка підтримки підрозділів, що наступають. Треба їх зайняти, щоб бачити, що робить ворог, і в більш зручних умовах вести бойові дії. Думаю, на це і орієнтуватимуться наші сили - насамперед на зайнятті висот та системній руйнації потенціалу путінської армії", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

За даними ISW, бажання Росії утримати Роботине змусило перекинути частини 7-ї гвардійської повітрянодесантної дивізії з Херсонської області та деякі формування із зони між Донецькою та Запорізькою областями. При цьому через брак резервів оголюються інші ділянки, що загалом послаблює оборону та може відкрити перед Україною нові можливості.

Селезньов зазначає, що південний сухопутний коридор до Криму прикриває збірна солянка з 105 тисяч російських військових, які хоча б за рахунок маси намагатимуться зупинити Сили оборони.

“Чи допоможе це ворогові? Сумніваюсь. А щодо перекидання підрозділів, то це мають оцінювати наші розвідувальні структури. Ключова проблема, з якою стикається ворог, - він не знає, де саме і в який проміжок часу атакуватиме українська армія. На південному напрямку таких ділянок щонайменше чотири - район Василівки, Роботиного, Урожайного та Вугледару (два останні у Донецькій області, - ред.). Час від часу на всіх цих ділянках пожвавлюються зіткнення, і противник повинен буде реагувати", - додав експерт.