ВСУ преуспевают в направлении Работино, а россияне перемещают войска, - Генштаб

Силы обороны преуспевают в направлении Роботино Запорожской области. Тем временем российские оккупанты перемещают свои войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Украинские военные продолжают вести наступательные операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Они имели успех в направлении Работино и закрепляются на достигнутых рубежах.

Наши бойцы также наносят огненное поражение артиллерией по выявленным вражеским целям и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлении украинские бойцы продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

Российские военные вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Оккупанты несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляют перемещение подразделений и войск, активно используют резервы.

К тому же, ВСУ продолжают сдерживать вражеское наступление на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Захватчики вели безуспешные наступательные действия в районах Клещиевки Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 30 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

Вчера в Минобороны рассказали, что украинские бойцы имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее села Малая Токмачка Запорожской области. В Работино сейчас идет плановая боевая работа.

К тому же, на прошлой неделе Силы обороны освободили еще 3 кв. км на южном фланге вокруг Бахмута.

Больше о ситуации в Работино и его тактическом значении, - читайте в материале РБК-Украина.

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