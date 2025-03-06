ВСУ с помощью дронов уничтожили склад с боекомплектом, БМП и танк россиян на Харьковщине

На Харьковщине украинские бойцы наносили точные удары FPV-дронами по позициям российских оккупантов. Уничтожили склад с боекомплектом и технику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Украинские защитники держат оборону в Харьковской области и наносят российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике. При этом ВСУ уничтожают превосходящие силы врага, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

Как сообщает ОСУВ "Хортица", бойцы отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" выследили вражескую технику и склад с боекомплектом.

"По результатам работы экипажей FPV-дронов уничтожили: БМП, танк, склад БК и авто противника. Поражены пушка и гусеничный минный заградитель", - отметили в группировке войск.

Мастерское уничтожение техники россиян полк беспилотных систем "Ахиллес" продемонстрировал на видео.

"429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" продолжает выполнять боевые задачи на Харьковщине. Принимаются все меры для недопущения ухудшения тактического положения", - подчеркнули в ОСУВ.

Успехи украинских бойцов

Напомним, недавно ВСУ уничтожили более десятка единиц техники и систему РЭБ россиян на Лиманском направлении. Было уничтожено две боевые бронированные машины, два Камаза, "буханка" с боеприпасами, мотоцикл, две артиллерийские пушки, зенитку, четыре миномета, а также РЭБ (радиоэлектронную борьбу) и антенну.

Также украинские военные с помощью FPV-дрона поразили российский комплекс РЭБ "Поле-21", была нарушена логистика врага.