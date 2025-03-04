ЗСУ FPV-дронами знищили наплавний міст та гаубицю "Мста-Б" противника у Луганській області

Ілюстративне фото: ЗСУ FPV-дронами знищили наплавний міст та гаубицю "Мста-Б" у Луганській області (GettyImagеs)

Пілоти авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" результативно знищують ворожу техніку та піхоту на Луганському напрямку. Протягом тижня там було уражено низку ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Як розповіли військові, піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку було знищено в районі Кремінної та Серебрянського лісництва. Зокрема, протягом тижня українські військові уразили та знищили низку важливих цілей росіян: БТР-80;

розбірний наплавний міст;

гаубицю "Мста-Б";

13 одиниць військового автотранспорту;

дрон "Mavic";

2 ретранслятори. "Результати успішної бойової роботи операторів дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" у відеопідбірці", - написали військові. Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу, з 3 на 4 березня, російська армія втратила у боях проти України 1340 солдатів. Також ЗСУ знищили 45 артилерійських систем, 86 дронів та 101 одиницю автомобільної техніки.