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ЗСУ FPV-дронами знищили наплавний міст та гаубицю "Мста-Б" противника у Луганській області

Вівторок 04 березня 2025 17:27
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ЗСУ FPV-дронами знищили наплавний міст та гаубицю "Мста-Б" противника у Луганській області Ілюстративне фото: ЗСУ FPV-дронами знищили наплавний міст та гаубицю "Мста-Б" у Луганській області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Пілоти авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" результативно знищують ворожу техніку та піхоту на Луганському напрямку. Протягом тижня там було уражено низку ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Як розповіли військові, піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку було знищено в районі Кремінної та Серебрянського лісництва.

Зокрема, протягом тижня українські військові уразили та знищили низку важливих цілей росіян:

  • БТР-80;
  • розбірний наплавний міст;
  • гаубицю "Мста-Б";
  • 13 одиниць військового автотранспорту;
  • дрон "Mavic";
  • 2 ретранслятори.

"Результати успішної бойової роботи операторів дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" у відеопідбірці", - написали військові.

Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу, з 3 на 4 березня, російська армія втратила у боях проти України 1340 солдатів. Також ЗСУ знищили 45 артилерійських систем, 86 дронів та 101 одиницю автомобільної техніки.

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