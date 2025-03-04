ЗСУ FPV-дронами знищили наплавний міст та гаубицю "Мста-Б" противника у Луганській області
Пілоти авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" результативно знищують ворожу техніку та піхоту на Луганському напрямку. Протягом тижня там було уражено низку ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
Як розповіли військові, піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку було знищено в районі Кремінної та Серебрянського лісництва.
Зокрема, протягом тижня українські військові уразили та знищили низку важливих цілей росіян:
- БТР-80;
- розбірний наплавний міст;
- гаубицю "Мста-Б";
- 13 одиниць військового автотранспорту;
- дрон "Mavic";
- 2 ретранслятори.
"Результати успішної бойової роботи операторів дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" у відеопідбірці", - написали військові.
Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу, з 3 на 4 березня, російська армія втратила у боях проти України 1340 солдатів. Також ЗСУ знищили 45 артилерійських систем, 86 дронів та 101 одиницю автомобільної техніки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.