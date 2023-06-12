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ЗСУ на Донбасі просуваються на Маріуполь: експерт розповів, де відбуватимуться найцікавіші події

Фото: Військові ЗСУ (GettyImages)
Автор: Юлія Акимова, Данило Крамаренко, Дмитро Браславський

Українські військові просуваються від Великої Новосілки у Донецькій області по обидва береги річки Мокрі Яли. В районі села Старомлинівка найближчим часом відбуватимуться "найцікавіші події", оскільки ворог зосередив там свої сили.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Напередодні речник Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що росіяни підірвали дамбу у Пологівському районі Запорізької області.

Це сталося у районі села Новодарівка. Підрив дамби призвів до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли, вздовж якої просуваються ЗСУ на Донеччині. За словами Шершеня, це не вплине на контрнаступні дії.

Порівняно з дамбою Каховської ГЕС масштаби не ті, тож противник намагається локально уповільнити Сили оборони України. Але навряд чи це вийде.

"Ми бачимо просування у напрямку від Великої Новосілки. Все це вказує на те, що ми рухаємося по обидва береги Мокрих Ялів на південь, а це вже Маріупольський напрямок. Росіяни намагаються зупинити за допомогою підриву інших дамб, але здатні завдати лише тимчасових незручностей. А з урахуванням просування ЗСУ на інших напрямках, вони, найімовірніше, самі опиняться у незручному становищі", - вважає експерт Олександр Коваленко.

Він також зазначає, що далі на півдні за течією річки противник зосередив сили у районі села Старомлинівка. І саме в цьому районі найближчим часом відбуватимуться "найцікавіші події".

Просування українських військових

Вчора стало відомо, що українські бійці звільнили три населені пункти у Донецькій області. Йдеться про Благодатне, Макарівку та Нескучне.

Сьогодні у Міноборони повідомили, що наші захисники просунулися далі та звільнили Сторожеве в Донецькій області. Також нещодавно військові ЗСУ звільнили село Новодарівка у Запорізькій області.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна - "Вже контрнаступ? ЗСУ просуваються на півдні, є хороші новини: огляд фронту".

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