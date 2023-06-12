Українські військові звільнили ще одне село у Донецькій області

Українські військові звільнили село Сторожеве Донецької області у понеділок, 12 червня. Воно розташоване у Волноваському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Анни Маляр.

"Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю", - написала вона.

За словами Маляр, населений пункт було звільнено силами 35-ї Окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.

Звільнення сіл у Донецькій області

За 11 червня стало відомо про звільнення одразу трьох сіл у Донецькій області. Так, силами Сухопутних військ було звільнено село Благодатне, силами Сьомого окремого батальйону АРЕЙ УДА - село Нескучне. Також звільнено і Макарівку.

Для довідки

Сторожеве - село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області. Місто Волноваха окуповане з 11 березня 2022 року.