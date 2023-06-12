RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ на Донбассе продвигаются на Мариуполь: эксперт рассказал, где будут происходить самые интересные события

Фото: Военные ВСУ (GettyImages)
Автор: Юлия Акимова, Данила Крамаренко, Дмитрий Браславский

Украинские военные продвигаются от Великой Новоселки в Донецкой области по обоим берегам реки Мокрые Ялы. В районе села Старомлыновка в ближайшее время будут происходить "самые интересные события", поскольку враг сосредоточил там свои силы.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Накануне представитель Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что россияне взорвали дамбу в Пологовском районе Запорожской области.

Это произошло в районе села Новодаровка. Подрыв дамбы привел к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы, вдоль которой продвигаются ВСУ в Донецкой области. По словам Шершеня, это не повлияет на контрнаступательные действия.

По сравнению с дамбой Каховской ГЭС масштабы не те, поэтому противник пытается локально замедлить Силы обороны Украины. Но вряд ли это получится.

"Мы видим продвижение в направлении от Большой Новоселки. Все это указывает на то, что мы движемся по обоим берегам Мокрых Ялов на юг, а это уже Мариупольское направление. Россияне пытаются остановить с помощью подрыва других дамб, но способны нанести лишь временные неудобства. А с учетом продвижения ВСУ на других направлениях, они, скорее всего, сами окажутся в неудобном положении", - считает эксперт Александр Коваленко.

Он также отмечает, что дальше на юге по течению реки противник сосредоточил силы в районе села Старомлыновка. И именно в этом районе в ближайшее время будут происходить "самые интересные события".

Продвижение украинских военных

Вчера стало известно, что украинские бойцы освободили три населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о Благодатном, Макаровке и Нескучном.

Сегодня в Минобороны сообщили, что наши защитники продвинулись дальше и освободили Сторожево в Донецкой области. Также недавно военные ВСУ освободили село Новодаровка в Запорожской области.

Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина - "Уже контрнаступление? ВСУ продвигаются на юге, есть хорошие новости: обзор фронта".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольДонецкая областьВооруженные силы УкраиныВойна в Украине