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ЗСУ за добу знищили сім безпілотників росіян, - Генштаб

Фото: ЗСУ збили сім дронів окупантів за минулу добу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові за добу ліквідували 7 БПЛА росіян, серед них три - типу "Орлан", три "Ланцети" та один "Мерлін".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також ЗСУ у Мар'їнки знищили російський штурмовик Су-25.

У свою чергу, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили боєприпаси ворога.

Нагадаємо, раніше українські військові показали, як збили російський штурмовик Су-25 із "Перуна".

Також раніше ми писали, що 6 березня в районі Бахмута Донецької області бійці Нацгвардії із бригади "Спартан" збили російський штурмовик СУ-25. Військовим вдалося знищити літак на відстані до 4 кілометрів із ПЗРК "Перун".

Крім того, 6 квітня українські бійці знищили три російські дрони і три кориговані авіаційні бомби.

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Збройні сили УкраїнидрониГенштаб ВСУ