ЗСУ за добу знищили сім безпілотників росіян, - Генштаб

Українські військові за добу ліквідували 7 БПЛА росіян, серед них три - типу "Орлан", три "Ланцети" та один "Мерлін".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також ЗСУ у Мар'їнки знищили російський штурмовик Су-25. У свою чергу, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили боєприпаси ворога.