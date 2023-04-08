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ВСУ за сутки уничтожили семь беспилотников россиян, - Генштаб

Фото: ВСУ сбили семь дронов оккупантов за прошедшие сутки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные за сутки ликвидировали 7 БПЛА россиян, среди них три - типа "Орлан", три "Ланцета" и один "Мерлин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также ВСУ у Марьинки уничтожили российский штурмовик Су-25.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы и уничтожили боеприпасы врага.

Напомним, ранее украинские военные показали, как сбили российский штурмовик Су-25 из "Перуна".

Также ранее мы писали, что 6 марта в районе Бахмута Донецкой области бойцы Нацгвардии из бригады "Спартан" сбили российский штурмовик СУ-25. Военным удалось уничтожить самолет на расстоянии до 4 километров с ПЗРК "Перун".

Кроме того, 6 апреля украинские бойцы уничтожили три российских дрона и три корректируемых авиационных бомбы.

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Вооруженные силы УкраиныдрониГенштаб ВСУ