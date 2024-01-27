ЗСУ над Дніпропетровською областю знищили "Шахед"

"Мінус "Шахед. Ворожий БпЛА наші оборонці неба збили над Новомосковським районом", - написав він.

При цьому голова ОВА подякував оперативному командуванню "Схід".

Повітряна тривога 27 січня

У суботу ввечері в кількох областях України почала ширитись повітряна тривога. Зокрема, тривогу оголосили і у столиці.

Крім того, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті лунали вибухи під час повітряної тривоги. Більш детальну інформацію він не повідомив.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Кременчуці та Полтаві.

Додамо, що в Запоріжжі знищили декілька російських безпілотників під час останньої атаки на місто Внаслідок постраждав обʼєкт інфраструктури.

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