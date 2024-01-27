ВСУ над Днепропетровской областью уничтожили "Шахед"

Украинские военные уничтожили в небе над Днепропетровской областью российский дрон-камикадзе "Шахед".
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Минус "Шахед. Вражеский БпЛА наши защитники неба сбили над Новомосковским районом", - написал он.
При этом глава ОВА поблагодарил оперативное командование "Восток".
В субботу вечером в нескольких областях Украины начала распространяться воздушная тревога. В частности, тревогу объявили и в столице.
Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Более подробную информацию он не сообщил.
Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Кременчуге и Полтаве.
Добавим, что в Запорожье уничтожили несколько российских беспилотников во время последней атаки на город. В результате пострадал объект инфраструктуры.
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