У Києві та низці областей тривога через балістику. Харків - чує вибухи

Сьогодні, 27 січня, в кількох областях України почала ширитись повітряна тривога. В Харкові було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова, Повітряні сили ЗС України та карту повітряних тривог.

"Харків чує вибухи. Будьте обережні!", - повідомив мер міста.

Карта повітряних тривог станом на 20:00 виглядає так:

Повітряні сили України закликали українців пройти до укриттів та наголосили на загрозі балістики.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - повідомили в Повітряних силах.

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