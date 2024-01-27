У Києві та низці областей тривога через балістику. Харків - чує вибухи
Фото: в Україні оголосили тривогу (Getty Images)
Сьогодні, 27 січня, в кількох областях України почала ширитись повітряна тривога. В Харкові було чути звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова, Повітряні сили ЗС України та карту повітряних тривог.
"Харків чує вибухи. Будьте обережні!", - повідомив мер міста.
Карта повітряних тривог станом на 20:00 виглядає так:
Повітряні сили України закликали українців пройти до укриттів та наголосили на загрозі балістики.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - повідомили в Повітряних силах.
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