Запоріжжя атакували російські безпілотники, постраждав обʼєкт інфраструктури

Російські безпілотники атакували Запоріжжя. Під час атаки постраждав обʼєкт інфраструктури.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Ворожі БПЛА атакували обласний центр. Працювали підрозділи Сил оборони", - повідомив він.

За словами голови ОВА, попередньо, внаслідок атаки є збиті ворожі дрони.

"Ураження зазнав один з об'єктів інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС", - додав він.

Повітряна тривога 27 січня

У суботу ввечері в кількох областях України почала ширитись повітряна тривога. Зокрема, тривогу оголосили і у столиці.

Крім того, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті лунали вибухи під час повітряної тривоги. Більш детальну інформацію він не повідомив.

Крім того, підчас повітряної тривоги вибухи пролунали у Кременчуці та Полтаві.

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