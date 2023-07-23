ЗСУ не дають окупантам контратакувати під Бахмутом: карти боїв ISW

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Російські джерела стверджували, що 22 липня ЗСУ вели наступальні операції на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна, і нібито не просунулися вперед. Офіційний представник Західного угруповання військ РФ Сергій Зибінський розповів, що ніби українські війська безуспішно контратакували в районі населених пунктів Масютівка (13 км на північний схід від Куп'янська) та Петропавлівка (7 км на схід від Куп'янська)

У Міноборони РФ заявили, що ЗСУ нібито здійснили 7 безуспішних атак поблизу н.п. Кармазинівка (12 км на південний захід від Сватового), Нововодяне (15 км на південний захід від Сватового), Кремінна та Діброва (6 км на південний захід від Кремінної).

Також у відомстві країни-агресора розповіли, що ЗСУ нібито безуспішно атакували поблизу зв. п. Білогорівка (12 км на південь від Кремінної), Спірне (25 км на південь від Кремінної) та Берестове (30 км на південь від Кремінної) Донецької області.

Російські джерела стверджували, що війська РФ вели наступальні операції в районі Куп'янська і нібито просунулися у цьому районі 22 липня.

Декілька російських блогерів стверджували, що війська РФ провели наступ у районі Куп'янська (8 км на північний схід від Куп'янська), а російський агрегатор новин стверджував, що 21 липня ЗС РФ просунулися в районі Куп'янська, закріпившись на залізничній станції Мовчанове (на північ від залізничної станції Сеньківка).

22 липня російський "воєнкор" розмістив кадри, на яких нібито показано підрозділи російської 98-ї повітряно-десантної дивізії, які діють у невстановленому районі на Лиманському напрямку.

Бої на Донбасі

Російські джерела стверджували, що ЗСУ продовжували контрнаступальні операції на північ і південь від Бахмута, нібито не просуваючись 22 липня.

У Міноборони РФ розповіли, що їхні угруповання військ нібито відбивали атаки українських військ у районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та Зайцеве (20 км на південь від Бахмута). Російські блогери стверджували, що війська РФ нібито відбили атаку української бронетехніки біля Берхівки (4 км на північ від Бахмута) та атаку роти ЗСУ біля Кліщіївки.

У Генштабі ЗСУ не публікували звичайне зведення про контрнаступ українських військ у районі Бахмута 22 липня.

Війська РФ продовжували контратаки в районі Бахмута, але 22 липня не досягли підтверджених успіхів. У Генштбі ЗСУ повідомили, що російські війська провели безрезультатні атаки поблизу н. п. Григорівка (9 км на північний захід від Бахмута), Богданівка (6 км на північний захід від Бахмута) та Іванівське (6 км на захід від Бахмута).

Російські блогери стверджували, що невстановлені підрозділи ПДВ і спецназу РФ безуспішно контратакували в районі Оріхове-Василівка (11 км на північний захід від Бахмута), щоб відновити раніше втрачені позиції в районі траси Е-40 (Бахмут - Слов'янськ) і в районі

Аналітики ISW відзначають, що спостерігали підрозділи 98-ї дивізії ПДВ РФ, що діяли на північному фланзі Бахмута, підрозділи 346-ї бригади спецназу ГРУ, що діяли на південному фланзі Бахмута, і підрозділи 106-ї дивізії ПДВ РФ, що діяли на обох.

Війська РФ 22 липня продовжували обмежені наземні атаки вздовж фронту Авдіївка - Донецьк, і не досягли підтверджених успіхів. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбивали атаки військ РФ поблизу Авдіївки, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Красногорівки (22 км на південний захід від Авдіївки), Мар'їнки (27 км на південний захід від Авдіївки)

Російський "воєнкор" також стверджував, що війська РФ провели безуспішну наземну атаку в районі н.п. Невельське (13 км на південний захід від Авдіївки).

Офіційний представник російського Південного угрупування військ Вадим Астаф'єв заявив, що 22 липня їхні підрозділи нібито відбили атаки українських сухопутних військ у невстановленому районі на ділянці фронту Авдіївка - Донецьк.

"Південна вісь"

ЗСУ 22 липня вели наступальні дії вздовж західної ділянки кордону Донецька та сходу Запорізької області, не просунувшись уперед. За повідомленням Генштабу ЗСУ, бійці продовжували наступальні дії на Бердянському (район Запорізько-Донецької області) напрямку.

Міноборони РФ заявило, що ЗСУ нібито здійснили 3 безуспішні атаки в районі н. п. Урожайне (9 км на південь від м. Велика Новосілка) та м. Приютне (14 км на південний захід від м. Велика Новосілка).

Пов'язаний із Кремлем "воєнкор" стверджував, що ЗСУ невеликими маневреними групами з бронетехнікою атакували під Урожайним, але не просунулися вперед. Він також розповідав, що ЗСУ атакували околиці н.п. Старомайорське (9 км на південь від Великої Новосілки), але нібито відступили.

На кадрах з геолокацією, опублікованих 21 липня, видно, як ЗСУ атакують на північ від Старомайорського.

Інший "воєнкор" стверджував, що українські сили начебто безуспішно атакували під Урожайним та Старомайорським.

Війська РФ вели наступальні операції вздовж західної частини Донецької області - східного кордону Запорізької області, і 22 липня не робили жодних підтверджених поступів.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ вели безуспішні наступальні операції у районі н. п. Благодатне (5 км на південь від Великої Новосілки). Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ безуспішно контратакували під Приютним.

ЗСУ 22 липня вели наступальні дії на заході Запорізької області без настання. За повідомленням Генштабу ЗСУ, бійці продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.

Офіційний представник російського Східного угруповання військ Олег Чехов та кілька російських блогерів заявили, що ЗСУ нібито безуспішно атакували н.п. Роботине (12 км на південь від Оріхова). Пов'язаний із Кремлем "воєнкор" стверджував, що ЗСУ з бронетехнікою здійснили три атаки на цей населений пункт.

Контрнаступальні дії ЗСУ

Збройні сили України ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. За останній тиждень наші бійці звільнили ще 9 кв.км на сході та 28,4 кв.км на півдні.

При цьому у Раді нацбезпеки США наголошують, що російські окупанти протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це уповільнює просування українських військ.

Загалом у Міноборони України раніше заявили, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.