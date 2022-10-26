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У ЗСУ чудові екзорцисти. "Десатанізація" потрібна "чортовій дюжині" Радбезу РФ, - Данілов

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Середа 26 жовтня 2022 14:12
У ЗСУ чудові екзорцисти. "Десатанізація" потрібна "чортовій дюжині" Радбезу РФ, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В РНБО заявили, что так званої "десатанізації" потребують саме члени Ради безпеки Росії, яким примарилися "сотні сект, які діють в Україні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова у Twitter.

"Путінський Радбез - це 13 членів, та сама "чортова дюжина". І кому тут потрібна "десатанізація"? Але у нас є чудові екзорцисти з великою практикою й досвідом. ЗСУ поспішають на допомогу!" - написав він.

Нагадаємо, помічник секретаря Радбезу РФ Олексій Павлок заявив, що в Україні нібито діють "сотні сект". Він висловився за проведення так званої "десатанізації" України.

Як повідомлялося раніше, глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров також заявляв, що війна Росії проти України не закінчиться, коли завершиться так звана "спецоперація". Він заявив, що "кадировці" не залишать Україну і продовжать "боротися з шайтанами".

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Олексій Данілов РНБО Совбез РФ
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