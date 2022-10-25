Примарилися секти? У Раді безпеки РФ заговорили про "десатанізацію" України
У Раді безпеки Російської Федерації заговорили про нібито необхідність так званої "десатанізації" України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .
Зокрема, російське агентство наводить витяг зі статті помічника секретаря Ради безпеки Росії Олексія Павлова, якому примарилися "сотні сект, які діють в Україні".
"Вважаю, що з продовженням "спеціальної воєнної операції" стає дедалі нагальнішим проведення десатанізації України, або, як влучно висловився голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров, її "повної дешайтанізації", - зазначив він.
Павлов згадав осквернення поклонного хреста у Києві у 2015 році. На його думку, це нібито стало свідченням дій язичників та "Церкви сатани" (контркультурна група, заснована в США).
Нагадаємо, раніше глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявляв, що війна проти України не закінчиться, коли завершиться спецоперація. За його словами, "кадировці" не залишать Україну і продовжать "боротися з шайтанами".
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