Примарилися секти? У Раді безпеки РФ заговорили про "десатанізацію" України

У Раді безпеки Російської Федерації заговорили про нібито необхідність так званої "десатанізації" України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Зокрема, російське агентство наводить витяг зі статті помічника секретаря Ради безпеки Росії Олексія Павлова, якому примарилися "сотні сект, які діють в Україні".

"Вважаю, що з продовженням "спеціальної воєнної операції" стає дедалі нагальнішим проведення десатанізації України, або, як влучно висловився голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров, її "повної дешайтанізації", - зазначив він.

Павлов згадав осквернення поклонного хреста у Києві у 2015 році. На його думку, це нібито стало свідченням дій язичників та "Церкви сатани" (контркультурна група, заснована в США).