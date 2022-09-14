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Кадырова понесло. Признал войну в Украине и даже конец "спецоперации" его не остановит

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Грозный, Среда 14 сентября 2022 20:15
Кадырова понесло. Признал войну в Украине и даже конец "спецоперации" его не остановит Фото: Рамзан Кадыров, глава Чечни (kavkazr.com)
Автор: Иван Носальский

Глава Чечни Рамзан Кадыров признал, что так называемая "спецоперация" перешла в военные действия против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кадырова.

"Что касается проведения "спецоперации", это все давно перешло в военные действия. Если меня спросить, я бы объявил военное положение и использовал все возможности для того, чтобы быстрее закончить с этими нечистями… Если кто хочет, надо не ждать, пока руководство государства объявит мобилизацию, мы все должны мобилизоваться, каждый регион должен дать те силы и средства, которые у них есть", - заявил Кадыров.

По его словам, Чечня якобы "готова отправить в Украину еще девять тысяч добровольцев" и его солдаты не покинут украинские территории даже в случае завершения "спецоперации".

"Я всем своим командирам, которые находятся на территории Украины и которые находятся дома и должны выезжать, сказал, что, если спецоперация закончится, наша война с этими шайтанами не закончится. Мы должны их уничтожать. Мы начали с ними войну не для того, чтобы отступить или уступить", - добавил он.

Напомним, ранее Кадыров заявил, что он хочет уйти с должности главы Чечни.

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