ЗСУ в Чорному морі потопили російський катер "Тунець"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Військово-Морських сил ЗСУ.

"В північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 “Тунець”. Разом до Перемоги!", - пишуть в ВМС.

Не лише КС-701

Цієї ночі, 13 вересня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міністерство оборони терористичної Росії заявило про нібито атаку 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе.

Пізніше стало відомо про ураження великого російського десантного корабля й підводного човна "Ростов-на-Дрну".

Більше про нічні події у Севастополі та пошкодження кораблів - у матеріалі РБК-Україна.