ua en ru
Ср, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ в Чорному морі потопили російський катер "Тунець"

Середа 13 вересня 2023 17:22
UA EN RU
ЗСУ в Чорному морі потопили російський катер "Тунець" Фото: ЗСУ в Чорному морі потопили російський катер "Тунець" (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Сили оборони Півдня затопили в Чорному морі російський катер типу КС-791 "Тунець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Військово-Морських сил ЗСУ.

"В північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 “Тунець”. Разом до Перемоги!", - пишуть в ВМС.

Не лише КС-701

Цієї ночі, 13 вересня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міністерство оборони терористичної Росії заявило про нібито атаку 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе.

Пізніше стало відомо про ураження великого російського десантного корабля й підводного човна "Ростов-на-Дрну".

Більше про нічні події у Севастополі та пошкодження кораблів - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
У росіян "мінус" два кораблі? Що відомо про потужну атаку на окупований Севастополь
У росіян "мінус" два кораблі? Що відомо про потужну атаку на окупований Севастополь
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ