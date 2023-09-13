ВСУ в Черном море потопили российский катер "Тунец"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Военно-Морских сил ВСУ.

"В северо-западной части Черного моря Силами обороны Юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 "Тунец". Вместе к Победе!", - пишут в ВМС.

Не только КС-701

Этой ночью, 13 сентября, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Позже Министерство обороны террористической России заявило о якобы атаке 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе.

Позже стало известно о поражении крупного российского десантного корабля и подводной лодки "Ростов-на-Дрну".

Больше о ночных событиях в Севастополе и повреждениях кораблей - в материале РБК-Украина.