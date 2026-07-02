ЗСУ в червні встановили рекорд з ударів по артилерії

Червень 2026 року став рекордним для ЗСУ щодо знищення артилерії окупантів. Це були їхні найбільші втрати за весь час широкомасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Упродовж минулого місяця уражено 2 074 одиниці цього озброєння, за даними Генштаба ЗСУ.
Для порівняння, у травні було уражено та знищено 1 993 одиниці ворожої артилерії. Це складає понад 110 стандартних артилерійських дивізіонів.
Також у червні знищено або підбито найбільшу кількість автотехніки РФ - 12 878.
Для порівняння: у травні ЗСУ уразили 8 612 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн РФ.
Зазначимо, що Міноборони України запустило окрему програму "Логістичний локдаун" для:
Крім того, Сили оборони у червні уразили:
Для засобів ППО це є найбільшим показником за останні 2 роки та другим за весь час війни.
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Україна ударила ракетами "Фламінго" вночі 27 червня по підприємству "Титан-Барикади" у російському Волгограді.