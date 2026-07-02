ВСУ в июне установили рекорд ударов по артиллерии

Июнь 2026 стал рекордным для ВСУ по уничтожению артиллерии оккупантов. Это были их самые большие потери за все время широкомасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
За прошедший месяц поражено 2 074 единицы этого вооружения, за данными Генштаба ВСУ.
Для сравнения, в мае было поражено и уничтожено 1993 единицы вражеской артиллерии. Это составляет более 110 стандартных артиллерийских дивизионов.
Также в июне уничтожено или подбито наибольшее количество автотехники РФ - 12 878.
Для сравнения: в мае ВСУ поразили 8612 единиц автомобильной техники и автоцистерн РФ.
Отметим, что Минобороны Украины запустило отдельную программу "Логистический локдаун" для:
Кроме того, Силы обороны в июне поразили:
Для средств ПВО это самый большой показатель за последние 2 года и второй за все время войны.
В ночь на 2 июля Силы обороны Украины поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово, железнодорожный мост и другие объекты врага. На НПЗ зафиксирован пожар.
Украина ударила ракетами "Фламинго" ночью 27 июня по предприятию "Титан-Баррикады" в российском Волгограде.