ВСУ в июне установили рекорд ударов по артиллерии

ВСУ уничтожают артиллерию РФ

За прошедший месяц поражено 2 074 единицы этого вооружения, за данными Генштаба ВСУ.

Для сравнения, в мае было поражено и уничтожено 1993 единицы вражеской артиллерии. Это составляет более 110 стандартных артиллерийских дивизионов.

Какие результаты "Логистического локдауна"

Также в июне уничтожено или подбито наибольшее количество автотехники РФ - 12 878.

Для сравнения: в мае ВСУ поразили 8612 единиц автомобильной техники и автоцистерн РФ.

Отметим, что Минобороны Украины запустило отдельную программу "Логистический локдаун" для:

масштабирование middle strike способностей,

системного уничтожения российской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов снабжения на оперативной глубине.

Потери военной техники и ПВО РФ в июне

Кроме того, Силы обороны в июне поразили:

103 российских танка;

197 боевых бронированных машин;

60 единиц ПВО.

Для средств ПВО это самый большой показатель за последние 2 года и второй за все время войны.