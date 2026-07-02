ЗСУ уразили один із найбільших російських НПЗ та важливий міст, - Генштаб

Сили оборони України у ніч на 2 липня уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово, залізничний міст та інших об'єкти ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Окрім того, уражено залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Об'єкт використовується противником для військової логістики та перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів.

Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора.

За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Ступінь завданих збитків уточнюється. НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

У результаті атаки на НПЗ зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства.

Удар по НПЗ "Лукойла"

Нагадаємо, вночі 2 липня потужна "бавовна" накрила НПЗ у російському Кстово Нижньогородської області РФ.

У мережі повідомляли, що цього разу українські дрони вдарили по російському заводу, який належить "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез". Його охопив вогонь.

Під атакою українських дронів цей нафтовий об'єкт вже не вперше. Сили оборони били по ньому у квітні та травні 2026 року.