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ЗСУ в червні встановили рекорд з ударів по артилерії

23:12 02.07.2026 Чт
2 хв
Сили оборони України у червні встановили низку досягнень у знищенні техніки ворога
aimg Олена Бджола
ЗСУ в червні встановили рекорд з ударів по артилерії Фото: знищена САУ армії РФ (Getty Images)
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Червень 2026 року став рекордним для ЗСУ щодо знищення артилерії окупантів. Це були їхні найбільші втрати за весь час широкомасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

ЗСУ нищать артилерію РФ

Упродовж минулого місяця уражено 2 074 одиниці цього озброєння, за даними Генштаба ЗСУ.

Для порівняння, у травні було уражено та знищено 1 993 одиниці ворожої артилерії. Це складає понад 110 стандартних артилерійських дивізіонів.

Які результати "Логістичного локдауну"

Також у червні знищено або підбито найбільшу кількість автотехніки РФ - 12 878.

Для порівняння: у травні ЗСУ уразили 8 612 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн РФ.

Зазначимо, що Міноборони України запустило окрему програму "Логістичний локдаун" для:

  • масштабування middle strike спроможностей,
  • системного знищення російської логістики, складів, техніки, командних пунктів і маршрутів постачання на оперативній глибині.

Втрати військової техніки та ППО РФ у червні

Крім того, Сили оборони у червні уразили:

  • 103 російських танки;
  • 197 бойових броньованих машин;
  • 60 одиниць ППО.

Для засобів ППО це є найбільшим показником за останні 2 роки та другим за весь час війни.

У ніч проти 2 липня Сили оборони України уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово, залізничний міст та інших об'єкти ворога. На НПЗ зафіксована пожежа.

Україна ударила ракетами "Фламінго" вночі 27 червня по підприємству "Титан-Барикади" у російському Волгограді.

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