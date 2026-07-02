ЗСУ в червні встановили рекорд з ударів по артилерії

Червень 2026 року став рекордним для ЗСУ щодо знищення артилерії окупантів. Це були їхні найбільші втрати за весь час широкомасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

ЗСУ нищать артилерію РФ

Упродовж минулого місяця уражено 2 074 одиниці цього озброєння, за даними Генштаба ЗСУ.

Для порівняння, у травні було уражено та знищено 1 993 одиниці ворожої артилерії. Це складає понад 110 стандартних артилерійських дивізіонів.

Які результати "Логістичного локдауну"

Також у червні знищено або підбито найбільшу кількість автотехніки РФ - 12 878.

Для порівняння: у травні ЗСУ уразили 8 612 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн РФ.

Зазначимо, що Міноборони України запустило окрему програму "Логістичний локдаун" для:

масштабування middle strike спроможностей,

системного знищення російської логістики, складів, техніки, командних пунктів і маршрутів постачання на оперативній глибині.

Втрати військової техніки та ППО РФ у червні

Крім того, Сили оборони у червні уразили:

103 російських танки;

197 бойових броньованих машин;

60 одиниць ППО.

Для засобів ППО це є найбільшим показником за останні 2 роки та другим за весь час війни.