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ВСУ в июне установили рекорд ударов по артиллерии

23:12 02.07.2026 Чт
2 мин
Силы обороны Украины в июне установили ряд достижений по уничтожению техники врага
aimg Елена Бджола
ВСУ в июне установили рекорд ударов по артиллерии Фото: уничтоженная САУ армии РФ (Getty Images)
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Июнь 2026 стал рекордным для ВСУ по уничтожению артиллерии оккупантов. Это были их самые большие потери за все время широкомасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

ВСУ уничтожают артиллерию РФ

За прошедший месяц поражено 2 074 единицы этого вооружения, за данными Генштаба ВСУ.

Для сравнения, в мае было поражено и уничтожено 1993 единицы вражеской артиллерии. Это составляет более 110 стандартных артиллерийских дивизионов.

Какие результаты "Логистического локдауна"

Также в июне уничтожено или подбито наибольшее количество автотехники РФ - 12 878.

Для сравнения: в мае ВСУ поразили 8612 единиц автомобильной техники и автоцистерн РФ.

Отметим, что Минобороны Украины запустило отдельную программу "Логистический локдаун" для:

  • масштабирование middle strike способностей,
  • системного уничтожения российской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов снабжения на оперативной глубине.

Потери военной техники и ПВО РФ в июне

Кроме того, Силы обороны в июне поразили:

  • 103 российских танка;
  • 197 боевых бронированных машин;
  • 60 единиц ПВО.

Для средств ПВО это самый большой показатель за последние 2 года и второй за все время войны.

В ночь на 2 июля Силы обороны Украины поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово, железнодорожный мост и другие объекты врага. На НПЗ зафиксирован пожар.

Украина ударила ракетами "Фламинго" ночью 27 июня по предприятию "Титан-Баррикады" в российском Волгограде.

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