ЗСУ були готові: як зараз розвивається ситуація на півночі та сході України

Російська армія накопичує свої сили у Курській та Бєлгородській області РФ. Окупанти ведуть бої у прикордонній зоні України, однак українські військові були готові до цього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
За словами Коваленка, Сили оборони готувалися до таких дій ворога. При цьому вся активність росіян супроводжується агресивною пропагандою щодо "обвалу фронту" і нібито їх "здатності заглибитися ледь не на 50 км".
Коваленко зауважив, що такі заяви росіян не відповідають дійсності і можливостям.
"Оборона СОУ достатньо щільна, і наразі пропаганда росіян традиційно "надуває" можливості російських військ, щоб затерти реальність. Так само було рік тому з подіями у Вовчанську, коли ворог писав про наступ на Харків", - написав Коваленко.
Він зауважив, що бої в прикордонні важкі і там складно через значну кількість ворожих сил. Однак їх можливості далеко не такі, які озвучують "воєнкори" росіян.
Раніше представники української розвідки повідомили Financial Times, що Росія готується до масштабного наступу в Україні, замість того, щоб сигналізувати про готовність до мирних переговорів.
Окрім цього CNN писало, що записи відеоспостереження вже кілька тижнів показують українським силам, що Росія перекидає значні сили й техніку на позиції всього за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.
За даними ОТУ "Харків", росіяни накопичують сили, і літня наступальна кампанія фактично вже почалася.
А ось за словами голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, російські війська захопили кілька прикордонних сіл у Сумській області. Збройні сили тримають оборону та не дозволяють ворогу просуватися.
Що відбувається на Сумщині, куди дістався противник та якою є його мета - в матеріалі РБК-Україна.
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