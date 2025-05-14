Росія готується до масштабного наступу в Україні, - FT

Росія, мабуть, готується до більш масштабного наступу в Україні, замість того, щоб сигналізувати про готовність до мирних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Представники української розвідки повідомили виданню, що Росія перекидає сили в ключові гарячі точки на полі бою.

Deep State, українська аналітична група, близька до Міністерства оборони, заявила, що цього тижня російські збройні сили захопили більше території в східній частині Донецької області, особливо навколо гарячих точок Покровська і Торецька.

Переговори в Туреччині

Як зазначає видання, президент України Володимир Зеленський пообіцяв відвідати Туреччину незалежно від планів Володимира Путіна. Він підвищив ставки в кампанії тиску під керівництвом Заходу, щоб змусити Путіна брати участь у мирних переговорах.

Зеленський має намір вирушити в Анкару 15 травня, де зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і дочекатися прибуття Путіна до Стамбула або в будь-яке інше місце в Туреччині.

"Якщо він зробить крок, щоб заявити про готовність до припинення вогню, то це відкриє шлях до обговорення всіх елементів припинення війни", - сказав Зеленський журналістам.

Українська сторона прагне негайного, безумовного 30-денного припинення вогню як попередньої умови для ширших офіційних переговорів, сказав Зеленський.

Якщо Путін погодиться, за припиненням вогню підуть переговори на нижчому рівні, зосереджені на практичній реалізації, гарантіях безпеки та ширших рамках для деескалації, додав він.

Зеленський заявив, що відтоді, як США вперше запропонували беззастережне припинення вогню понад два місяці тому, Київ був готовий його реалізувати.

Росія, з іншого боку, сказав він, продовжила своє вторгнення, атакуючи Україну сотнями ракет і безпілотників і розпочавши нові наступи по всій лінії фронту протяжністю 1000 км.