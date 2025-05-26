Ситуація у Сумській області загострилася: росіяни захопили кілька сіл

Російські війська захопили кілька прикордонних сіл у Сумській області. Збройні сили тримають оборону та не дозволяють ворогу просуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Він зазначив, що на сьогоднішній день на території Сумської області, противник контролює населені пункти Новеньке і Басівка Юнаківської громади та Веселівка і Журавка Хотінської громади. Мешканці цих сіл були давно евакуйовані, загрози для цивільного населення там немає.

"Противник продовжує спроби просування з метою створення так званої "буферної зони". Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади", - зазначив Григоров.

Керівник ОВА додав, що Сили оборони України та всі складові Сил оборони тримають ситуацію під контролем, завдаючи ворогу точних вогневих уражень.

"Наші захисники рішуче відбивають атаки противника та не дозволяють йому просуватися вглиб території Сумщини", - додав він.