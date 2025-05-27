ВСУ были готовы: как сейчас развивается ситуация на севере и востоке Украины

По словам Коваленко, Силы обороны готовились к таким действиям врага. При этом вся активность россиян сопровождается агрессивной пропагандой относительно "обвала фронта" и якобы их "способности углубиться чуть ли не на 50 км".

Коваленко отметил, что такие заявления россиян не соответствуют действительности и возможностям.

"Оборона СОУ достаточно плотная, и сейчас пропаганда россиян традиционно "надувает" возможности российских войск, чтобы затереть реальность. Так же было год назад с событиями в Волчанске, когда враг писал о наступлении на Харьков", - написал Коваленко.

Он отметил, что бои в приграничье тяжелые и там сложно из-за значительного количества вражеских сил. Однако их возможности далеко не такие, которые озвучивают "военкоры" россиян.

Наступление России

Ранее представители украинской разведки сообщили Financial Times, что Россия готовится к масштабному наступлению в Украине, вместо того, чтобы сигнализировать о готовности к мирным переговорам.

Кроме этого CNN писало, что записи видеонаблюдения уже несколько недель показывают украинским силам, что Россия перебрасывает значительные силы и технику на позиции всего в нескольких десятках километров от линии фронта.

По данным ОТГ "Харьков", россияне накапливают силы, и летняя наступательная кампания фактически уже началась.