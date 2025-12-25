ЗСУ про бої у Куп'янську: росіяни відрізані від логістики та здаються в полон

За його словами, в місті перебуває близько 50 російських військових. Частина з них здається в полон, зокрема зафіксовані випадки здачі іноземних найманців. Логістика противника обмежена — постачання можливе лише повітряним шляхом.

"У полон вони здаються, навіть були випадки здачі у полон іноземців, мається на увазі іноземних для росіян найманців. Оборона міста тими підрозділами РФ, що вторглися у нього та намагались закріпитись у північних його районах, зазнала невдачі, визволити їх не вдасться", - зазначив Трегубов.

За його словами, постачання росіян здійснюється фактично тільки повітряним мостом. Це не та логістика, яка дозволяє їм довго триматися.