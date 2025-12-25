RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

ВСУ о боях в Купянске: россияне отрезаны от логистики и сдаются в плен

Фото: россияне в Купянске отрезаны от логистики и сдаются в плен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Купянске Харьковской области продолжается зачистка города, российские войска отрезаны от логистики и сдаются в плен.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

По его словам, в городе находится около 50 российских военных. Часть из них сдается в плен, в частности зафиксированы случаи сдачи иностранных наемников. Логистика противника ограничена - снабжение возможно только воздушным путем.

"В плен они сдаются, даже были случаи сдачи в плен иностранцев, имеется в виду иностранных для россиян наемников. Оборона города теми подразделениями РФ, которые вторглись в него и пытались закрепиться в северных его районах, потерпела неудачу, освободить их не удастся", - отметил Трегубов.

По его словам, поставки россиян осуществляется фактически только по воздушному мосту. Это не та логистика, которая позволяет им долго держаться.

 

Бои в Купянске

Российская пропаганда и руководство РФ уже в течение нескольких недель распространяют заявления о якобы "взятии" Купянска под контроль. Этот ложный месседж недавно снова озвучил президент России Владимир Путин.

Еще в конце ноября оккупантам в Купянске массово сбрасывали с дронов флаги РФ, чтобы создать картинку для пропагандистов.

В то же время в Силах обороны Украины сообщают, что украинские военные успешно провели операции непосредственно в городе. Сейчас противник удерживает позиции только в северной части Купянска.

Примечательно, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в России недавно "исчез" генерал, который, вероятно, докладывал Путину о захвате Купянска.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУКупянскХарьковВторжение России в Украину