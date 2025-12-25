ВСУ о боях в Купянске: россияне отрезаны от логистики и сдаются в плен

В Купянске Харьковской области продолжается зачистка города, российские войска отрезаны от логистики и сдаются в плен.
Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
По его словам, в городе находится около 50 российских военных. Часть из них сдается в плен, в частности зафиксированы случаи сдачи иностранных наемников. Логистика противника ограничена - снабжение возможно только воздушным путем.
"В плен они сдаются, даже были случаи сдачи в плен иностранцев, имеется в виду иностранных для россиян наемников. Оборона города теми подразделениями РФ, которые вторглись в него и пытались закрепиться в северных его районах, потерпела неудачу, освободить их не удастся", - отметил Трегубов.
По его словам, поставки россиян осуществляется фактически только по воздушному мосту. Это не та логистика, которая позволяет им долго держаться.
Российская пропаганда и руководство РФ уже в течение нескольких недель распространяют заявления о якобы "взятии" Купянска под контроль. Этот ложный месседж недавно снова озвучил президент России Владимир Путин.
Еще в конце ноября оккупантам в Купянске массово сбрасывали с дронов флаги РФ, чтобы создать картинку для пропагандистов.
В то же время в Силах обороны Украины сообщают, что украинские военные успешно провели операции непосредственно в городе. Сейчас противник удерживает позиции только в северной части Купянска.
Примечательно, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в России недавно "исчез" генерал, который, вероятно, докладывал Путину о захвате Купянска.