ВСУ о боях в Купянске: россияне отрезаны от логистики и сдаются в плен

По его словам, в городе находится около 50 российских военных. Часть из них сдается в плен, в частности зафиксированы случаи сдачи иностранных наемников. Логистика противника ограничена - снабжение возможно только воздушным путем.

"В плен они сдаются, даже были случаи сдачи в плен иностранцев, имеется в виду иностранных для россиян наемников. Оборона города теми подразделениями РФ, которые вторглись в него и пытались закрепиться в северных его районах, потерпела неудачу, освободить их не удастся", - отметил Трегубов.

По его словам, поставки россиян осуществляется фактически только по воздушному мосту. Это не та логистика, которая позволяет им долго держаться.