"Він зник": Зеленський про генерала РФ, який доповідав Путіну про окупацію Куп'янська

В Росії зник генерал, який нещодавно доповідав главі Кремля Володимиру Путіну про окупацію міста Куп'янськ Харківської області. Не виключено, що саме він є тим, кого днями знайшли мертвим.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню PAP .

Зокрема, 20 листопада російський генерал-полковник Сергій Кузовльов доповів Путіну, що армія РФ повністю окупувала Куп'янськ. Проте пізніше, 12 грудня, Зеленський прибув до Куп'янська і записав звідти відео, чим спростував твердження РФ щодо окупації.

Щодо генерала, то судячи зі слів президента, ймовірно, він мав на увазі саме його.

"Путін часто говорив про контроль над містами... ми бачили відео, де генерал повідомляв про їхнє захоплення. А потім я поїхав до Куп'янська, і ситуація справді була складною, і лінія фронту була дуже близько. Однак наші збройні сили контролюють Куп'янськ", - сказав Зеленський.

Далі він додав, що нещодавно була інформація про те, що генерала РФ знайшли мертвим. Тож глава держави не виключає, що мова йде саме про те людину, яку він мав на увазі.

"Потім цей генерал зник, хто знає куди. Вчора чи позавчора була новина, що його знайшли мертвим. Я думаю, що це той самий генерал. Кожну інформацію потрібно перевіряти десять разів, але якщо він зник безвісти, я зовсім не здивуюся", - резюмував президент.