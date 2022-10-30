ЗСУ близько. Росіяни підривають мости в окупованих містах Луганської області

"Їм дуже страшно, бо ми дуже близько. Росіяни підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського", - написав він та опублікував фото зруйнованого мосту.

Окрім того, Гайдай повідомив, що вчора окупанти підірвали ще один міст біля Кремінної. Також, за його словами, навколо Кремінної та Сватового заміновані береги рік, дороги та мости.

Він зазначив, що командування РФ поставило задачу своїм військам зупинити просування українських бійців. Так, окупанти системно атакують Білогорівку, а після цього відправляють бійців на розвідку, але вони "традиційно не повертаються назад".

Запеклі бої тривають і на Сватівському напрямку.