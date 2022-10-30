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ВСУ близко. Россияне подрывают мосты в оккупированных городах Луганской области

Фото: россияне подрывают мосты в оккупированных городах Луганской области (t.me/serhiy_hayday)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты взорвали мост через реку Красная возле Краснореченского и еще один - возле Кременной в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Им очень страшно, потому что мы очень близко. Россияне взорвали мост через реку Красна у Краснореченского", - написал он и опубликовал фото разрушенного моста.

Кроме того, Гайдай сообщил, что вчера оккупанты взорвали еще один мост возле Кременной. Также, по его словам, вокруг Кременной и Сватового заминированы берега рек, дороги и мосты.

Он отметил, что командование РФ поставило задачу своим войскам остановить продвижение украинских бойцов. Так, оккупанты системно атакуют Белогоровку, а после этого отправляют бойцов на разведку, но они "традиционно не возвращаются назад".

Тяжелые бои продолжаются и на Сватовском направлении.

Напомним, украинские военные взяли трассу Сватово-Кременная под огневой контроль.

Кроме того, мобилизованных россиян расселяют в заброшенных квартирах Рубежного и Северодонецка.

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ЛуганскВойна России против УкраиныКременнаяВзрыв в Сватово