ВСУ близко. Россияне подрывают мосты в оккупированных городах Луганской области

"Им очень страшно, потому что мы очень близко. Россияне взорвали мост через реку Красна у Краснореченского", - написал он и опубликовал фото разрушенного моста.

Кроме того, Гайдай сообщил, что вчера оккупанты взорвали еще один мост возле Кременной. Также, по его словам, вокруг Кременной и Сватового заминированы берега рек, дороги и мосты.

Он отметил, что командование РФ поставило задачу своим войскам остановить продвижение украинских бойцов. Так, оккупанты системно атакуют Белогоровку, а после этого отправляют бойцов на разведку, но они "традиционно не возвращаются назад".

Тяжелые бои продолжаются и на Сватовском направлении.