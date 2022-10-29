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ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Сватово-Кременна: Гайдай пояснив, чому це важливо

Новость на русском →
Субота 29 жовтня 2022 14:39
ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Сватово-Кременна: Гайдай пояснив, чому це важливо Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

Вогневий контроль траси Сватово-Кременна у Луганській області відкриває значні можливості для просування ЗСУ та позбавляє окупантів зручної логістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Траса Сватово-Кременна є стратегічною. Вогневий контроль над цим шляхом відкриває значні можливості для просування ЗСУ та позбавляє рашистів зручної логістики, щоб підвозити техніку та боєкомплекти", - розповів він.

Також Гайдай зазначив, що кожне з міст, які з'єднує траса, відкриває шляхи на інші стратегічні міста.

"Зі Сватового відкривається напрямок на роскордон і на Старобільськ - логістичний центр, контроль над яким вирішить долю окупованих територій Луганщини (після 24 лютого 2022 року). Кремінна відкриває напрямки на Рубіжне та Сєверодонецьк. Взяття Кремінної може спровокувати втечу рашистів із Сєвєродонецька", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА заявив, що ЗСУ практично взяли під контроль важливу трасу між окупованими містами Сватово та Кремінна.

Згодом речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий повідомив, що стратегічно важлива для постачання російських військ траса Сватово-Кременна в Луганській області перебуває під вогневим контролем українських військових.

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