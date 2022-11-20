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ЗСУ били по скупченнях окупантів у Запорізькій області. Генштаб назвав втрати ворога

Фото: ЗСУ били по скупченнях окупантів у Запорізькій області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові уразили місця зосередження живої сили російських окупантів у Запорізькій області. Противник зазнав значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що ворог втратив понад 100 осіб пораненими внаслідок ударів українських військ по скупченнях росіян у районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодар Запорізької області.

Окрім того, українські захисники знищили близько 20 одиниць військової техніки різних типів та два склади боєприпасів окупантів.

До того ж, була знищена колону російської техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили ще 330 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 84 тисячі своїх солдатів.

Окрім того, російські ЗМІ поіменно встановили загибель 9001 окупанта в Україні.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України