ЗСУ вже знищили 84 тисячі окупантів: оновлені втрати російської армії
Фото: РФ втратила у війні проти України вже понад 84 тисячі солдатів (Getty Images)
Українські захисники за останню добу знищили ще 330 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 84 тисячі своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 20 листопада орієнтовно склали:
- особового складу - близько 84 210 (+330) осіб ліквідовано,
- танків - 2886 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 5817 (+2) од,
- артилерійських систем - 1868 (+1) од,
- РСЗВ - 393 (+0) од,
- засоби ППО - 209 (+0) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів - 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+1),
- крилаті ракети - 480 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4371 (+3) од,
- спеціальна техніка - 161 (+0).
Нагадаємо, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що росіяни хочуть першочергового захопити Донбас, а потім окупувати всю Запорізьку область.
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