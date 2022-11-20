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ЗСУ вже знищили 84 тисячі окупантів: оновлені втрати російської армії

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Україна, Неділя 20 листопада 2022 10:27
ЗСУ вже знищили 84 тисячі окупантів: оновлені втрати російської армії Фото: РФ втратила у війні проти України вже понад 84 тисячі солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за останню добу знищили ще 330 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 84 тисячі своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 20 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 84 210 (+330) осіб ліквідовано,
  • танків - 2886 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 5817 (+2) од,
  • артилерійських систем - 1868 (+1) од,
  • РСЗВ - 393 (+0) од,
  • засоби ППО - 209 (+0) од,
  • літаків - 278 (+0) од,
  • гелікоптерів - 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+1),
  • крилаті ракети - 480 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4371 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 161 (+0).

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що росіяни хочуть першочергового захопити Донбас, а потім окупувати всю Запорізьку область.

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