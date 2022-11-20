ЗСУ вже знищили 84 тисячі окупантів: оновлені втрати російської армії

Фото: РФ втратила у війні проти України вже понад 84 тисячі солдатів (Getty Images)

Українські захисники за останню добу знищили ще 330 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 84 тисячі своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 20 листопада орієнтовно склали: особового складу - близько 84 210 (+330) осіб ліквідовано,

танків - 2886 (+1) од,

бойових броньованих машин - 5817 (+2) од,

артилерійських систем - 1868 (+1) од,

РСЗВ - 393 (+0) од,

засоби ППО - 209 (+0) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+1),

крилаті ракети - 480 (+0),

кораблі/катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4371 (+3) од,

спеціальна техніка - 161 (+0).