В Росії ЗМІ озвучили кількість поіменно відомих загиблих окупантів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Медиазона ".

Згідно з даними ЗМІ, підтверджено загибель 9001 російського військового. Також невідомо скільки людей зникли безвісти або ж отримали важкі поранення.

Лише за останні два тижні список оновився ще 707 росіянами.

"У 259 повідомленнях прямо говорилося, що загиблий був мобілізований. За два тижні кількість загиблих мобілізованих зросла більш ніж удвічі - до минулого зведення 4 листопада було відомо про загибель 115 осіб", - пише видання.

У 71 випадку вказано місце загибелі мобілізованих - Херсон, Херсонська область або ж Херсонський напрямок. Згідно із зазначеними датами, ці солдати гинули протягом жовтня - до втечі росіян із Херсона. Також мобілізовані гинули під Сватовим у Луганській області. Родичі загиблих розповідали про важкі бої й великі втрати на цьому напрямку. Як стверджують російські солдати, втрати там можна рахувати десятками й сотнями.

"Інший напрямок, на якому точилися важкі бої - село Павлівка на Донеччині, яке нещодавно перейшло під контроль самопроголошеної ДНР. На початку листопада військовослужбовці 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, які брали участь у штурмі Павлівки, записали відеозвернення і розповідали про втрати під час штурму села, які обчислюються сотнями", - додає видання.

Загалом від початку війни підтверджено загибель щонайменше 1,4 тисячі офіцерів, 165 з них мали звання від підполковника й вище.

Також серед загиблих 61-річний В'ячеслав Зангієв, який до початку вийшов у відставку, але пізніше повернувся до складу "вагнерівців". Це вже третій пілот у відставці, який повернувся до найманців та загинув під час війни. До цього були генерал-майор Канамат Боташев (63 роки) і полковник білоруської армії Микола Марков (67 років).

"Ще один загиблий полковник, 49-річний Герман Крючков, не мав жодного стосунку до армії і останні 14 років пропрацював у Федеральній митній службі. Що він міг робити в Україні - невідомо, жодних деталей у його некролозі не наводиться", - відзначає видання.