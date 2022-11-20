ВСУ били по скоплениям оккупантов в Запорожской области. Генштаб назвал потери врага

Украинские военные поразили места сосредоточения живой силы российских оккупантов в Запорожской области. Противник понес значительные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Сообщается, что враг потерял более 100 человек ранеными в результате ударов украинских войск по скоплениям россиян в районах населенных пунктов Пологи, Каменка, Михайловка (Василовского района) и Энергодар Запорожской области.
Кроме того, украинские защитники уничтожили около 20 единиц военной техники разных типов и два склада боеприпасов оккупантов.
К тому же была уничтожена колонна российской техники вблизи населенного пункта Сиротино Луганской области.
Напомним, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 330 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 84 тысяч своих солдат.
Кроме того, российские СМИ поименно установили гибель 9001 оккупанта в Украине.
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