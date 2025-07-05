ЗСУ атакували завод у Чувашії, що виготовляє компоненти для "Шахедів" і "Іскандерів"
Сили оборони України завдали удару по підприємству у Чуваській республіці Росії, яке виготовляє антенні решітки для дронів "Шахед", ракет "Іскандер" та іншого високоточного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Атака стала частиною кампанії зі зниження ракетного потенціалу ворога. В ніч на 5 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора - АТ "ВНИИР-Прогресс".
Ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток "Комета". Вони використовуються у:
- дронах типу "Шахед",
- ракетах "Іскандер-К",
- уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури.
"Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються", - зауважили в Генштабі.
За словами військових, Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.
Атаки дронів на Росію
Нагадаємо, що в ніч на 5 липня Росію знову масовано атакували ударні дрони. Зокрема, ми писали, що у місті Чебоксари безпілотники атакували один з місцевих заводів, у місці прильоту спалахнула пожежа.
Зауважимо, що ще у ніч на 3 липня у місті Єлець (Липецька область) дронами був атакований завод "Енергія", що виробляє компоненти ракет.
А в ніч на 1 липня дрони атакували оборонний завод "Купол" в Іжевську.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.