Удар по "шахедному" заводу в Іжевську: супутник зафіксував руйнування

Супутникові знімки зафіксували пошкодження на російському заводі "Купол" в Іжевську після удару українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Схеми ".

Відповідно до супутникових знімків, частина даху однієї з будівель військового заводу повністю зруйнована.

Супутник Planet Labs 2 липня зафіксував наслідки української атаки на російський електромеханічний завод "Купол", що знаходиться в місті Іжевськ, та виробляє дрони-"камікадзе".

Удар по "шахедному" заводу

Нагадаємо, що вчора, 1 липня, у Росії заявили про нібито атаку безпілотників на місто Іжевськ. Вибухи чули біля електромеханічного заводу "Купол".

Як виявилось, це далекобійні дрони СБУ вразили завод "Купол" в Іжевську. Примітно, що відстань до цілі становить понад 1300 кілометрів.

Підприємство "Купол" виготовляє зенітно-ракетні комплекси "Тор" і "Оса", а також розробляє ударні безпілотники типу "Гарпія". Завод перебуває під міжнародними санкціями через роботу на російський військово-промисловий комплекс.

Варто додати, що цей завод вже не вперше стає ціллю для безпілотників. Про схожі атаки повідомляли у листопаді 2024 року.

Та і саме місто Іжевськ відоме завдяки військовій, машинобудівній та металургійній промисловості. Там виробляють автомат АК-47.

У вересні 2024 року стало відомо, що "Купол" розпочав серійне виробництво нового ударного безпілотника великої дальності "Гарпія-А1", створеного на основі китайського двигуна.

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