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У російських Чебоксарах прогриміли вибухи: дрони ймовірно атакували завод

Чебоксари, Субота 05 липня 2025 04:15
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У російських Чебоксарах прогриміли вибухи: дрони ймовірно атакували завод Фото: столицю Чувашиї атакували ударні безпілотники (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У місті Чебоксари (Чувашська Республіка) пролунали вибухи. Місцеві жителі зафільмували влучання і пожежу на одному з місцевих підприємств або складів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Як повідомляє Telegram-канал SHOT, в районі міста було чути близько шести вибухів, зокрема над селом Лапсари за 10 км від Чебоксар.

За словами очевидців, дрони атакували одне з місцевих підприємств у промзоні на півдні міста. Яке саме підприємство було атаковане, не зазначається.

Інші жителі повідомляють, що БпЛА вдарили по складу, але по якому саме - не вказується.

У Чебоксарах після вибухів спалахнула пожежа.

Атаки дронів на Росію

Майже кожної ночі європейську частину Росії атакують ударні дрони. Під удар потрапляють інфраструктурі об'єкти, військові об'єкти й оборонні заводи.

В ніч на 3 липня безпілотники атакували Липецьк та Липецьку область. Зокрема, під удар потрапив місцевий аеродром. Внаслідок ударів є загибла і поранені місцеві жителі.

Також через удари БпЛА призупинялася робота аеропорту в Тамбові.

В ніч на 1 липня безпілотники атакували "Купол" в Іжевську.

Крім того, було уражено НПЗ у Саратовській області.

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