У російських Чебоксарах прогриміли вибухи: дрони ймовірно атакували завод

У місті Чебоксари (Чувашська Республіка) пролунали вибухи. Місцеві жителі зафільмували влучання і пожежу на одному з місцевих підприємств або складів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Як повідомляє Telegram-канал SHOT, в районі міста було чути близько шести вибухів, зокрема над селом Лапсари за 10 км від Чебоксар.

За словами очевидців, дрони атакували одне з місцевих підприємств у промзоні на півдні міста. Яке саме підприємство було атаковане, не зазначається.

Інші жителі повідомляють, що БпЛА вдарили по складу, але по якому саме - не вказується.

У Чебоксарах після вибухів спалахнула пожежа.