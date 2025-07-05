ВСУ атаковали завод в Чувашии, изготавливающий компоненты для "Шахедов" и "Искандеров"

Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию в Чувашской республике России, которое производит антенные решетки для дронов "Шахед", ракет "Искандер" и другого высокоточного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Атака стала частью кампании по снижению ракетного потенциала врага. В ночь на 5 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора - АО "ВНИИР-Прогресс".

Целью были мощности по производству адаптивных антенных решеток "Комета". Они используются в:

дронах типа "Шахед",

ракетах "Искандер-К",

унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно осуществляет обстрелы Украины, в частности гражданской инфраструктуры.

"Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются", - отметили в Генштабе.

По словам военных, Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.