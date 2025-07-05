ВСУ атаковали завод в Чувашии, изготавливающий компоненты для "Шахедов" и "Искандеров"
Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию в Чувашской республике России, которое производит антенные решетки для дронов "Шахед", ракет "Искандер" и другого высокоточного вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Атака стала частью кампании по снижению ракетного потенциала врага. В ночь на 5 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора - АО "ВНИИР-Прогресс".
Целью были мощности по производству адаптивных антенных решеток "Комета". Они используются в:
- дронах типа "Шахед",
- ракетах "Искандер-К",
- унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно осуществляет обстрелы Украины, в частности гражданской инфраструктуры.
"Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются", - отметили в Генштабе.
По словам военных, Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Атаки дронов на Россию
Напомним, что в ночь на 5 июля Россию снова массированно атаковали ударные дроны. В частности, мы писали, что в городе Чебоксары беспилотники атаковали один из местных заводов, в месте прилета вспыхнул пожар.
Заметим, что еще в ночь на 3 июля в городе Елец (Липецкая область) дронами был атакован завод "Энергия", производящий компоненты ракет.
А в ночь на 1 июля дроны атаковали оборонный завод "Купол" в Ижевске.
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