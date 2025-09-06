ЗСУ атакували росіян на Запоріжжі: уражено командний пункт РФ в тилу (відео)

Зокрема, військові показали кадри, на яких видно, як бійці з 1 штурмового батальйону уразили дроном командний пункт ворога. Внаслідок атаки один російський військовослужбовець був ліквідований, а ще один отримав поранення.

Також захисники уточнили, приліт по окупантах стався неподалік населеного пункту Лугове в Запорізькій області. Нижче на карті можна подивитися, де знаходиться це село.