ЗСУ атакували росіян на Запоріжжі: уражено командний пункт РФ в тилу (відео)

Сили оборони України продовжують знищувати ворога на окупованих територіях. На цей раз військові уразили командний пункт росіян в Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 210 окремого штурмового полку.
Зокрема, військові показали кадри, на яких видно, як бійці з 1 штурмового батальйону уразили дроном командний пункт ворога. Внаслідок атаки один російський військовослужбовець був ліквідований, а ще один отримав поранення.
Також захисники уточнили, приліт по окупантах стався неподалік населеного пункту Лугове в Запорізькій області. Нижче на карті можна подивитися, де знаходиться це село.
Нагадаємо, днями стало відомо, що Україна підрозділ "Рубака" знищив на Східному напрямку ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". Внаслідок точного влучання сталася детонація боєкомплекту.
Також ми писали, що в кінці серпня в Генштабі ЗСУ поінформували, що українські бійці знищили пункт управління дронами російського елітного підрозділу "Рубікон" у Донецькій області.