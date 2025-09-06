ВСУ атаковали россиян на Запорожье: поражен командный пункт РФ в тылу (видео)

В частности, военные показали кадры, на которых видно, как бойцы из 1 штурмового батальона поразили дроном командный пункт врага. В результате атаки один российский военнослужащий был ликвидирован, а еще один получил ранения.

Также защитники уточнили, прилет по оккупантам произошел неподалеку населенного пункта Луговое в Запорожской области. Ниже на карте можно посмотреть, где находится это село.