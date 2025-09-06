RU

ВСУ атаковали россиян на Запорожье: поражен командный пункт РФ в тылу (видео)

Фото: в результате атаки один оккупант погиб, другой получил ранения (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага на оккупированных территориях. На этот раз военные поразили командный пункт россиян в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 210 отдельного штурмового полка.

В частности, военные показали кадры, на которых видно, как бойцы из 1 штурмового батальона поразили дроном командный пункт врага. В результате атаки один российский военнослужащий был ликвидирован, а еще один получил ранения.

 

Также защитники уточнили, прилет по оккупантам произошел неподалеку населенного пункта Луговое в Запорожской области. Ниже на карте можно посмотреть, где находится это село.

Фото: село Луговое на карте DeepState (скриншот)

Украинские военные уничтожают силы врага

Напомним, на днях стало известно, что Украина подразделение "Рубака" уничтожило на Восточном направлении вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Вследствие точного попадания произошла детонация боекомплекта.

Также мы писали, что в конце августа в Генштабе ВСУ проинформировали, что украинские бойцы уничтожили пункт управления дронами российского элитного подразделения "Рубикон" в Донецкой области.

Запорожская областьВойна в УкраинеДрони