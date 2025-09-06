ЗСУ атакували росіян на Запоріжжі: уражено командний пункт РФ в тилу (відео)
Сили оборони України продовжують знищувати ворога на окупованих територіях. На цей раз військові уразили командний пункт росіян в Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 210 окремого штурмового полку.
Зокрема, військові показали кадри, на яких видно, як бійці з 1 штурмового батальйону уразили дроном командний пункт ворога. Внаслідок атаки один російський військовослужбовець був ліквідований, а ще один отримав поранення.
Також захисники уточнили, приліт по окупантах стався неподалік населеного пункту Лугове в Запорізькій області. Нижче на карті можна подивитися, де знаходиться це село.
Українські військові знищують сили ворога
Нагадаємо, днями стало відомо, що Україна підрозділ "Рубака" знищив на Східному напрямку ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". Внаслідок точного влучання сталася детонація боєкомплекту.
Також ми писали, що в кінці серпня в Генштабі ЗСУ поінформували, що українські бійці знищили пункт управління дронами російського елітного підрозділу "Рубікон" у Донецькій області.