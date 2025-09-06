ВСУ атаковали россиян на Запорожье: поражен командный пункт РФ в тылу (видео)
Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага на оккупированных территориях. На этот раз военные поразили командный пункт россиян в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 210 отдельного штурмового полка.
В частности, военные показали кадры, на которых видно, как бойцы из 1 штурмового батальона поразили дроном командный пункт врага. В результате атаки один российский военнослужащий был ликвидирован, а еще один получил ранения.
Также защитники уточнили, прилет по оккупантам произошел неподалеку населенного пункта Луговое в Запорожской области. Ниже на карте можно посмотреть, где находится это село.
Украинские военные уничтожают силы врага
Напомним, на днях стало известно, что Украина подразделение "Рубака" уничтожило на Восточном направлении вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Вследствие точного попадания произошла детонация боекомплекта.
Также мы писали, что в конце августа в Генштабе ВСУ проинформировали, что украинские бойцы уничтожили пункт управления дронами российского элитного подразделения "Рубикон" в Донецкой области.