ua en ru
Сб, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ВСУ атаковали россиян на Запорожье: поражен командный пункт РФ в тылу (видео)

Суббота 06 сентября 2025 23:03
UA EN RU
ВСУ атаковали россиян на Запорожье: поражен командный пункт РФ в тылу (видео) Фото: в результате атаки один оккупант погиб, другой получил ранения (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага на оккупированных территориях. На этот раз военные поразили командный пункт россиян в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 210 отдельного штурмового полка.

В частности, военные показали кадры, на которых видно, как бойцы из 1 штурмового батальона поразили дроном командный пункт врага. В результате атаки один российский военнослужащий был ликвидирован, а еще один получил ранения.

Также защитники уточнили, прилет по оккупантам произошел неподалеку населенного пункта Луговое в Запорожской области. Ниже на карте можно посмотреть, где находится это село.

Фото: село Луговое на карте DeepState (скриншот)

Украинские военные уничтожают силы врага

Напомним, на днях стало известно, что Украина подразделение "Рубака" уничтожило на Восточном направлении вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Вследствие точного попадания произошла детонация боекомплекта.

Также мы писали, что в конце августа в Генштабе ВСУ проинформировали, что украинские бойцы уничтожили пункт управления дронами российского элитного подразделения "Рубикон" в Донецкой области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Война в Украине Дрони
Новости
Зеленский назвал ключ к принуждению России остановить войну
Зеленский назвал ключ к принуждению России остановить войну
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России