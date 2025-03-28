Швеція надасть 7 млн євро на розмінування та дрони для України

Уряд Швеції доручив додатково надати 7 млн євро на розмінування та дрони для України. Рішення ухвалено в рамках участі в коаліціях, сформованих при Контактній групі у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт уряду Швеції.

Зокрема, в рамках двох коаліцій при Контактній групі з оборони (UDCG, Ukraine Defense Contact Group), 40 млн шведських крон будуть надані на підтримку розмінування, ще 40 млн крон - на дрони. За курсом на сьогодні це близько 7 млн євро.

"Ця підтримка гарантує, що Україна зможе розвивати свої технології безпілотників і спроможність розмінування. Це допоможе українській армії і українському суспільству", - йдеться в повідомленні.

Довідка

UDCG або Контактна група з питань оборони України (формат "Рамштайн) складається з 57 країн. Вона була створена для координації та синхронізації міжнародних закупівель оборонних матеріалів, виробництва матеріалів та підтримки самооборони України. Наразі засідання проходять під головуванням Великобританії.

В рамках UDCG було сформовано кілька оборонних коаліцій для забезпечення довгострокової підтримки оборони України. Швеція наразі є членом шести з цих коаліцій.

Допомога від Швеції

Нагадаємо, Швеція надає Україні підтримку у різних сферах (гуманітарній, фінансовій, військовій та політичній) після початку широкомасштабного вторгнення російських окупантів. І заявляє про намір посилити допомогу.