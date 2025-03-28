ua en ru
Пт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Україні розширили доступ до розвідданих, військових складів і дали ліцензії на ППО, - Зеленський

П'ятниця 28 березня 2025 18:41
UA EN RU
Україні розширили доступ до розвідданих, військових складів і дали ліцензії на ППО, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни-партнери пообіцяли надати Україні нову допомогу. Зокрема, йдеться про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу.

За словами Зеленського, Україна отримає розширений доступ до розвідувальних даних, відповідних технологій і супутників, які є у європейських колег.

"Далі ми домовилися з деякими лідерами про наш доступ до їхніх складів з боєприпасами. Ми домовилися про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони", - додав він.

Президент уточнив, що Україна також працюватиме над отриманням ліцензій на виробництво деяких видів артилерії.

При цьому, як розповів Зеленський, деякі партнери пообіцяли інвестувати у виробництво українських дронів і ракет.

Саміт у Парижі

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський учора, 27 березня, брав участь у саміті "коаліції охочих" у Парижі. Туди приїхала низка лідерів європейських країн.

Після зустрічі глава держави розповів, що партнери ухвалили рішення про інвестиції в оборонне виробництво України. Таким чином, Україна цього року виробить більше безпілотників та іншої зброї.

Уже сьогодні, 28 березня, стало відомо, що Швеція виділила 7 млн євро на розмінування і дрони для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ППО Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Мирні переговори і членство України в НАТО: головні заяви адмірала Каво Драгоне
Мирні переговори і членство України в НАТО: головні заяви адмірала Каво Драгоне
DAILY
Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ