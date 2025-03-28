Україні розширили доступ до розвідданих, військових складів і дали ліцензії на ППО, - Зеленський

Країни-партнери пообіцяли надати Україні нову допомогу. Зокрема, йдеться про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу.

За словами Зеленського, Україна отримає розширений доступ до розвідувальних даних, відповідних технологій і супутників, які є у європейських колег.

"Далі ми домовилися з деякими лідерами про наш доступ до їхніх складів з боєприпасами. Ми домовилися про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони", - додав він.

Президент уточнив, що Україна також працюватиме над отриманням ліцензій на виробництво деяких видів артилерії.

При цьому, як розповів Зеленський, деякі партнери пообіцяли інвестувати у виробництво українських дронів і ракет.