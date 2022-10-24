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ЗСУ атакували місце розташування росіян в Запорізькій області: подробиці

Фото: ЗСУ атакували місце розташування росіян в Запорізькій області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України завдали удару по скупченню росіян на окупованій частині Запорізької області. Внаслідок атаки багато окупантів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"ЗСУ знову влучили точнісінько в ціль! У Токмаку лікарня заповнена пораненими росіянами", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, після прильотів у місце розташування окупантів, лікарня у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області заповнена пораненими військовослужбовцями РФ.

"Медики були вимушені працювати і вночі, аби надати допомогу всім трьохсотим", - пояснив Федоров.

Також є інформація щодо великої кількості загиблих, але за словами Мелітопольського міського голови, вона потребує уточнення.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили більше 10 безпілотників під час нічних масованих ударів.

Також внаслідок удару ЗСУ було ліквідовано 10 військових інструкторів з Ірану, які в окупованому Криму навчали росіян керувати дронами-камікадзе.

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