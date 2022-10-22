ЗСУ знищили більше 10 безпілотників під час нічних масованих ударів, - ОК "Південь"
Цієї ночі, 22 жовтня, наші воїни збили 11 ворожих безпілотників під час масованих ударів по південних регіонах.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал спікер ОК "Південь" Владислава Назарова.
"Вночі, під час масованого удару по південних регіонах, силами протиповітряної оборони знищено 10 ударних безпілотників над Миколаївщиною та ще 1 над Кіровоградщиною", - пише Назаров.
Як відзначає Повітряне командування "Південь", в Миколаївській області було збито безпілотники-камікадзе типу "Shahed-136".
Також спікер ОК "Південь" додав, що ворог влучив по одному з об'єктів критичної інфраструктури Черкаської області. Наразі рятувальники продовжують гасити пожежу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цієї ночі росіяни завдали удару по Черкаській області.
Також внаслідок удару ЗСУ було ліквідовано 10 військових інструкторів з Ірану, які в окупованому Криму навчали росіян керувати дронами-камікадзе.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.